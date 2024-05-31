На Камчатке суд рассмотрит дело «лесного» продавца икры

Прокуратура Камчатского края утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, который пытался продать немаркированную икру. По данным правоохранителей, стоимость изъятого деликатеса превысила 2,8 млн рублей.

Мужчина обвиняется по пункту «б» части 4 статьи 171.1 УК РФ (незаконное приобретение, перевозка, хранение в целях сбыта продовольственных товаров без маркировки, в особо крупном размере).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе краевой прокуратуры, в период с сентября по ноябрь прошлого года фигурант купил деликатес без необходимых документов. Икру мужчина хранил дома в селе Шаромы и планировал перепродать.

Для конспирации фигурант договорился заключить сделку с потенциальным покупателем в лесном массиве в Елизовском районе. Однако на встречу пришли правоохранители.

По данным надзорного ведомства, мужчина признал вину. Дело направлено в Елизовский районный суд.

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