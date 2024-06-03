Камчатка может закидывать удочки на лосось

На реках и озерах Камчатского края с 1 июня стартовал любительский лов тихоокеанских лососей. Исключение — Авача и Паратунка, там рыбалка откроется 5 июля.

На морской акватории Камчатки любительский лов лососей открывается одновременно с промышленным, сообщили Fishnews в правительстве региона. Так, в Камчатском заливе — с 5 июня, в Олюторском и Карагинском районах — с 15 июня, в Тигильском — с 20 июня, в Соболевском и Усть-Большерецком районах — с 11 июля.

«У нас определено 92 рыболовных участка, и на текущий момент установлен объем любительского лова — 714 тонн. Цифра может увеличиваться в зависимости от хода путины», — рассказала заместитель председателя правительства края Юлия Морозова.

Власти региона отметили, что сетной лов лососей в акватории Авачинского залива, в том числе в Авачинской губе, реках Авача и Паратунка, а также Опала, как и в прошлом году, под запретом.

Чавычу Западной Камчатки — как самый востребованный и малочисленный вид — могут добывать только рыбаки-любители с использованием исключительно удебных орудий лова.

Напомним, общий прогноз добычи тихоокеанских лососей в Камчатском крае на этот год составляет около 167 тыс. тонн.

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