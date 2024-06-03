На реконструкцию Корсаковского порта объявили конкурс

Нацрыбресурс ищет подрядчика для реконструкции рыбного порта в Корсакове. Максимальная цена контракта — 6,45 млрд рублей.

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на поиск подрядчика размещено на сайте ЕИС «Закупки», сообщает корреспондент Fishnews. Срок выполнения работ — не позднее 30 сентября 2026 г.

По результатам реконструкции порт должен принимать такие суда, как БМРТ проекта 1288, тип «Пулковский меридиан». Расчетная пропускная способность причалов — 0,795 млн тонн в год, длина вводимого причального фронта — 793 м. Расчетное количество судозаходов — 408.

Напомним, что в Корсакове предусматривается создание масштабного рыбоперерабатывающего производства. Проект по модернизации морской гавани вошел в план комплексного социально-экономического развития Южно-Сахалинской агломерации, утвержденный правительством в августе 2023 г.

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