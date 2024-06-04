Отрасль переводят на российские ТСК

Использование судовых земных станций «Инмарсат» допускается до 2026 г. На сегодняшний день около 40% судов оснащены только таким оборудованием — этому флоту предстоит подготовиться к изменениям, рассказали в ЦСМС.

Минсельхоз России утвердил новый порядок оснащения судов техническими средствами контроля.

Обязательному оснащению ТСК подлежат суда мощностью более 55 кВт и валовой вместимостью свыше 80 тонн, которые осуществляют прибрежное или промышленное рыболовство, напомнили в Центре системы мониторинга рыболовства и связи. Для обеспечения мониторинга суда должны быть оборудованы судовыми земными станциями спутниковой связи «Гонец» или «Инмарсат», а также судовой аппаратурой автоматической идентификационной системы.

После 1 января 2026 г. можно будет использовать для передачи данных о местоположении судна только станции «Гонец», АИС и, по желанию судовладельца, судовые станции спутниковой связи (VSAT-терминалы), оснащенные спутниковыми маршрутизаторами (модемами) для передачи данных через российские спутниковые группировки «Ямал» или «Экспресс».

На сегодняшний день СЗС «Гонец» установлены на более чем половине рыболовных судов, задействованных в промысле, рассказали Fishnews в пресс-службе ЦСМС.

«Часть судов на сегодняшний день оснащена одновременно терминалами «Гонец» и «Инмарсат», используя их в качестве основного и резервного ТСК. Однако около 40% судов по-прежнему оснащены только станциями «Инмарсат», до 1 января им предстоит выбрать один из двух предложенных вариантов передачи позиций судов с помощью российских космических решений. Таким образом, мы завершаем переход на отечественное оборудование в критических процессах», — отметил начальник центра Александр Михайлов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews