Правоохранители Сахалина накрыли бизнес на браконьерском трепанге

Сахалинские полицейские задержали десятерых подозреваемых в незаконной добыче трепанга. По предварительным подсчетам, причиненный водным биоресурсам ущерб превышает 30 млн рублей.

«Оперативники установили, что житель портового города Корсакова с целью незаконного обогащения создал криминальную группу, участники которой занимались выловом и дальнейшей реализацией дальневосточного трепанга», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, сообщники добывали морских животных, используя моторные лодки и профессиональное водолазное снаряжение. При этом злоумышленники активно пользовались методами конспирации и следили за окружающей обстановкой, чтобы успеть скрыться в случае появления правоохранителей.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального управления МВД, в дальнейшем биоресурсы отправлялись на переработку и продавались за пределами Сахалинской области.

Полицейские при участии Росгвардии задержали всех участников противоправной деятельности с поличным. На месте происшествия обнаружено несколько мешков трепанга и очищенного морского гребешка. Также изъяты лодки, водолазное снаряжение, бинокли и радиостанции.

Кроме того, оперативники установили точки сбыта, где в ходе обысков нашли несколько партий подготовленного к продаже деликатеса.

«Всего из незаконного оборота полицейскими изъято свыше 20 тыс. экземпляров трепанга сушеного, 378 — сырого и 875 экземпляров морского гребешка», — проинформировала Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ.

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