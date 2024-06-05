Доли квот кальмара-иллекса и белого налима опять продают

Росрыболовство вновь попытается реализовать не распроданные 46 долей квот вылова различных объектов в Западном бассейне и районах действия международных договоров. К прежним лотам добавились еще три — доли квот наваги и спизулы Дальневосточного бассейна.

Напомним, в прошлый раз остались непроданными доли квот вылова в Западном бассейне — трески в Балтийском море (26-й подрайон), а также в районах действия международных договоров — трески в подрайоне 3М НАФО, морского окуня в подрайонах 3М, 3О НАФО и районе регулирования Конвенции о рыболовстве в Северо-Восточной Атлантике (НЕАФК), камбалы длинной красной (атлантической) в подрайонах 3NO НАФО, скатов в подрайонах 3LNO НАФО, лемонемы в зоне Японии, кальмара-иллекса в подрайонах 3+4 НАФО, налима белого в подрайонах 3NO НАФО.

Как сообщает корреспондент Fishnews, стартовые цены на лоты снижены по сравнению с прошлыми торгами. Согласно извещению, заявки принимаются до 5 июля. Торги предполагается провести 11 июля в Москве.

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