Камчатка думает над наказанием для икорных курьеров

В парламенте Камчатского края обсуждают возможность привлечения к административной ответственности граждан, которые принимают икру для провоза авиатранспортом от посторонних лиц.

На пленарной сессии регионального заксобрания врио начальника отдела транспортной полиции края Олег Буторин рассказал о ходе эксперимента по ограничению провоза красной икры непромышленного производства в багаже авиапассажиров. Об этом сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на телеграм-канал камчатского парламента.

«Система контроля в аэропорту «Елизово» налажена и действует бесперебойно. В то же время есть проблема, решение которой возможно только на законодательном уровне. В настоящее время не установлена законодательная ответственность для авиапассажиров за принятие в багаж грузов от посторонних лиц. Это дает лазейку лицам, которые передают икру с пассажирами, вылетающим из аэропорта «Елизово», — обратил внимание Олег Буторин.

Он подчеркнул, что сотрудники транспортной полиции знают граждан, регулярно передающих такие грузы, но препятствовать этому на законных основаниях не могут.

Депутаты готовы подключиться к работе над вопросом и ждут предложений от транспортной полиции Камчатки, отметили в пресс-службе краевого заксобрания.

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