Для ПИКЕС готовят новую научную программу

Международная Организация по морским наукам в северной части Тихого океана (ПИКЕС, PICES) после 2025 г. будет руководствоваться новой программой исследований, в которой учтут актуальные направления.

Сотрудники Тихоокеанского филиала ВНИРО приняли участие в межсессионном заседании управляющего совета ПИКЕС. На встрече рассмотрели вопросы подготовки научной программы и организации предстоящей ежегодной сессии, а также отчет внешней проверки деятельности ПИКЕС.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ТИНРО, действующая научная программа FUTURE выполняется с 2009 г., ее третий, заключительный, этап приходится на период 2021-2025 гг. За время выполнения проектов в рамках FUTURE организация добилась значительных результатов по различным направлениям исследований северной части Тихого океана.

«В то же время в результате развития сотрудничества с НПАФК, СТО, ИКЕС и другими международными рыбохозяйственными организациями открываются новые направления, которые уже невозможно включить в структуру действующей программы. Примером такого проекта является предложенный НПАФК проект BECI, объектом исследования которого является влияние на прибрежные районы климатических и океанологических процессов, происходящих в центральной части Тихоокеанского бассейна», — обратили внимание в ТИНРО.

Новая научная программа определит основные сферы деятельности ПИКЕС на десятилетие. В ней, предположительно, в той или иной мере будут отражены генеральные направления комплексных исследований Мирового океана, обозначенные в программе ООН «Десятилетие науки об океане в целях устойчивого развития».

Международная организация по морским наукам в северной части Тихого океана (North Pacific Marine Science Organization, PICES, ПИКЕС) была основана в 1992 г. Постоянными членами ПИКЕС являются Россия, Китай, Япония, Республика Корея, США и Канада. Деятельность организации направлена на исследование северной части Тихого океана и его биоресурсов, изучение влияния глобальных и региональных климатических изменений, в том числе вызванных антропогенным воздействием, на животный и растительный мир океана.

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