Торговый договор с Ираном прошел Совфед

Совет Федерации одобрил ратификацию соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном. Планируется, что реализация договора будет способствовать развитию сотрудничества в торгово-экономической и других сферах.

Одобренный документ заменит собой подписанное в 2018 г. временное соглашение, рассказал сенаторам докладчик — заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Баир Жамсуев.

Формируются основные правила торговли между ЕАЭС и его государствами — членами и Ираном, в максимально возможной степени приближенные к правилам Всемирной торговой организации (ВТО), сообщили Fishnews в пресс-службе Совфеда.

«Реализация соглашения будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества с Исламской Республикой Иран в торгово-экономической и других сферах, в том числе в области добычи, переработки и использования полезных ископаемых, исследований и инноваций, образования, медицины, транспорта, включая развитие смешанных перевозок, телекоммуникаций, транспортной и логистической инфраструктуры», — заключил Баир Жамсуев.

Напомним, документ был ратифицирован Госдумой в мае текущего года.

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