Магадан принял график на путину

Профильная комиссия в Магаданской области определила принципы организации лососевой путины для промышленного лова и рыбаков-любителей. Добыча откроется с 28 июня.

Всего в этом году в Магаданской области ожидается освоение более 8,4 тыс. тонн тихоокеанских лососей и гольцов. В том числе выделено для освоения 4,8 тыс. тонн горбуши, 2,9 тыс. тонн кеты, 224 тонны кижуча, 30 тонн нерки и 533 тонны гольцов.

Лов на участках для организации любительской рыбалки разрешен с 28 июня до 15 сентября.

Комиссия установила организаторам рыбалки объемы для освоения тихоокеанских лососей и гольцов, сообщает корреспондент Fishnews. Лимиты определены на группы участков — пользователи могут в пределах этих цифр осуществлять перераспределение.

Промышленный лов также откроется 28 июня. Исключение — спецпромысел кижуча на реке Тауй и специализированный промысел гольцов в водных объектах залива Шелихова: в этом случае рыбалка допускается с 16 сентября. Промысел нерки на участке «Бухта Тихая № 3» допускается с 14 июня.

Комиссия также установила предприятиям объемы для освоения в режиме промышленного рыболовства.

Для пропуска рыбы на нерестилища будет использоваться режим проходных дней — графики приводятся в приложениях к протоколу заседания комиссии.

Ранее специалисты приняли решения для организации добычи лосося в режиме традиционного рыболовства.

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