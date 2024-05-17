Колыма с оптимизмом готовится к добыче лосося

Магаданской области выделено для освоения в совокупности почти 8,5 тыс. тонн тихоокеанских лососей и гольцов. Предполагается, что нынешняя «красная» путина региона пройдет успешнее, чем в предыдущие четные годы.

Руководитель областного департамента рыбного хозяйства Андрей Таболин обратил внимание, что четный ряд лет для региона является низкоурожайным по основному промысловому виду — горбуше. В цикличном 2022 г. суммарный вылов лососей в Магаданской области составил около 5 тыс. тонн.

«Между тем прогноз подходов на текущий год более оптимистичный. Это позволит открыть промышленное рыболовство в Тауйской губе, не оставив без работы предприятия и жителей Ольского района», — сообщил Fishnews руководитель департамента.

Основная рыбалка, как и в предыдущие годы, будет базироваться на водоемах залива Шелихова. Там предполагается добыть около 80% от всей величины рекомендованного вылова.

Стратегия нынешней путины в регионе, утвержденная на Дальневосточном научно-промысловом совете, предусматривает одновременное начало добычи лососей для коренного населения, рыбаков-любителей и промышленных предприятий. Согласно этой стратегии, рыбалка должна стартовать 28 июня на всем побережье северного Охотоморья в границах Магаданской области и продлиться до 16 сентября.

Однако окончательно сроки путины установит региональная комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб, заседание которой планируется провести в ближайшее время. Также комиссия определит объемы для всех видов рыболовства, места промысла и его особенности.

По данным департамента, сохранится режим проходных дней. Его рекомендовано сделать дифференцированным и более гибким.

Особое внимание планируется уделить вопросам рыбоохраны. Для этих целей будут задействованы беспилотные летательные аппараты, в том числе БПЛА регионального предприятия «Авиация Колымы».

В эту путину предприятиям предстоит выполнять новые требования по цифровой маркировке икры. Напомним, что проблемные вопросы, связанные с этим новшеством, были подняты на ДВНПС.

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