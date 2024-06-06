«Гандвик-1» опробует свои силы на промысле

Ярусолов «Гандвик-1», построенный по заказу карельских рыбаков, в конце недели покинул причал Северной верфи. Планируется, что во второй половине июня новое судно приступит к промыслу.

Новый ярусолов пополнит промысловый флот Северного бассейна. Напомним, что судно ярусного лова «Гандвик-1» было построено на Северной верфи в Санкт-Петербурге. Проект реализован в рамках программы инвестиционных квот.

Сейчас «Гандвик-1» следует в Мурманск — этот порт станет местом базирования нового ярусолова, рассказали Fishnews в РК «Вирма» (карельская компания выступила заказчиком судна).

Разрешение на вылов для «Гандвика-1» уже оформлено. Планируется, что во второй половине июня судно попробует свои силы на промысле трески и пикши.

«Путь строительства был непростым, можно сказать, тернистым. Но мы очень рады, что смогли построить такое высокотехнологичное судно», — отметил собственник компании Игорь Чевычало.

По заказу карельского предприятия на верфи должно быть построено еще два ярусных судна проекта MT1112XL.

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