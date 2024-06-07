ФСБ скорректировала правила пограничного режима

Федеральная служба безопасности выпустила приказ об изменении правил пограничного режима. Новый документ вступит в силу с 1 октября.

Изменения в правила пограничного режима предусмотрены приказом ФСБ от 25 мая 2024 г. № 205, сообщает корреспондент Fishnews.

В новой редакции изложены Правила пограничного режима в российской части вод пограничных рек, озер и иных водных объектов, во внутренних морских водах и территориальном море РФ.

Как отмечалось на стадии разработки проекта, изменения направлены на то, чтобы детализировать и скорректировать отдельные правила, регламентирующие порядок плавания и пребывания судов во внутренних морских водах и территориальном море РФ, рыболовства и другой хозяйственной деятельности на море.

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