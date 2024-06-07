Отрасль вкладывается в развитие работы на мировом рынке

По инвестициям в экспортные проекты в сфере АПК за 2023 г. на долю рыбного хозяйства пришлось 7%, или 74 млрд рублей. При этом отрасль входит в число направлений с наиболее высокой долей вложений в строительство новых производств.

Развитие инвестиционного потенциала экспорта продукции агропромышленного комплекса по итогам прошлого года проанализировал подведомственный Минсельхозу центр «Агроэкспорт».

В рыбной отрасли количество ориентированных на экспорт инвестиционных проектов — 38. Это 11 проектов по работе с треской и пикшей, 6 — с рыбными консервами, 6 — с крабом, 5 — с лососевыми, 1 — с осетровой икрой, 1 — креветкой. Еще 8 связаны с другими видами рыбной продукции, говорится в обзоре.

При этом рыбное хозяйство входит в число направлений АПК с наиболее высокой долей инвестиций на строительство новых производственных объектов. Это отражает инвестиционные приоритеты по развитию экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью и новых высокотехнологичных направлений поставок, полагают в центре.

Как сообщает корреспондент Fishnews, инвестиции в ориентированные на экспорт проекты в рыбной отрасли оцениваются в 74 млрд рублей. Отмечен рост по сравнению с показателем предыдущего года.

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