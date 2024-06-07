Вологда берет под охрану стерляжьи нерестилища

В Вологодской области создают биологический заказник регионального значения «Нерестилища стерляди». Это очередной шаг по организации в регионе сети ООПТ для сохранения водных биоресурсов.

Правительство Вологодской области опубликовало постановление о создании на реке Сухоне особо охраняемой природной территории. Как сообщает корреспондент Fishnews, ООПТ регионального значения будет включать девять кластеров в Междуреченском, Тарногском, Тотемском, Нюксенском и Великоустюгском округах общей площадью 1627 га. Документ вступит в силу 1 марта 2025 г.

Заказник учреждается для восстановления популяции сухонской стерляди, занесенной в Красную книгу Вологодской области как уязвимый вид и являющейся единственным представителем осетровых в регионе.

В постановлении отмечено: значимость заказника возрастает с учетом того, что Сухона служит миграционным коридором для таких редких и ценных видов, как семга, сиг-пыжьян, нельма, речной угорь и минога.

Охранный режим заказника предусматривает запрет промышленного рыболовства. Любительский лов будет разрешен, за исключением добычи сетями и самоловными крючковыми снастями.

Заказник «Нерестилища стерляди» учреждается в рамках проекта по созданию сети областных ООПТ, важных для сохранения рыбохозяйственного потенциала. Ранее в регионе были сформированы заказники «Раменье» на Рыбинском водохранилище и «Нерестилища Белозерья» на Белом озере.

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