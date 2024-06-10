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Участники конференции Fishnews рассказали о тенденциях спроса со стороны торговых сетей

Ритейл в поисках интересных рыбных продуктов

Торговые сети проявляют постоянный интерес к новым видам рыбной продукции и расширению ассортимента. Укрепление российской рыбопереработки поможет удовлетворять этот спрос, подчеркнули представители отрасли на конференции Fishnews.

Новые продукты — нужны ли они для развития продаж рыбной категории или здесь можно ограничиваться традиционным ассортиментом? Эксперты отрасли рыбопереработки и дистрибьюции ответили на этот вопрос на конференции Fishnews Online.

«Сегодня практически все торговые сети заинтересованы в расширении рыбного ассортимента, — отмечает Анатолий Бурков, генеральный директор компании «Шифудо», производителя и поставщика рыбной продукции как для федеральных, так и для региональных продуктовых операторов. — Сети приходят к переработчикам за идеями и готовы тестировать новые для рынка продукты и категории».

Запрос розницы на новые продукты, интересные решения — это настоящий тренд, поддерживает председатель Рыбного союза Александр Панин. Если раньше считалось, что конкуренция — это борьба с конкурентами, то сейчас конкуренция — это борьба за потребителя и его внимание. Такой подход не обошел стороной и продуктовую розницу. При этом у современного покупателя — взыскательный вкус. Как показывают данные опросов, 48% россиян стремятся добавить разнообразия в рацион. «Люди хотят пробовать что-то новое», — указал руководитель союза. Всё новое, необычное особенно интересно молодежи — той самой аудитории, с которой эксперты считают столь важным работать для повышения потребления рыбы и морепродуктов в стране. Причем речь идет не только о ставших уже привычными роллах и суши (их едят почти 60% молодых людей), но и боулах с рыбой, восточных супах из рыбы.

«Очень активно в поиске новых решений в рыбном ассортименте проявляют себя такие крупные игроки, как X5, «Магнит», — поделился информацией Анатолий Бурков. — Примеру федерального ритейла следуют и региональные участники рынка. При этом дифференциация между запросами региональных и федеральных сетей, безусловно, есть: закупщики в столице и других миллионниках проявляют интерес к более дорогим рыбным полуфабрикатам и готовым блюдам из рыбы. Так, один из ритейлеров принял решение об организации специальной полки продуктов премиального качества, в том числе и рыбных, по соответствующей цене».

Сети ищут возможности для пересмотра рыбной полки. Бурными темпами растет категория охлажденной продукции, категория кулинарии и полуфабрикатов, рассказал Александр Панин. Например, по данным Аналитического центра Рыбного союза, в 2023 г. продажи охлажденной форели в деньгах выросли в нескольких торговых сетях более чем в два раза к 2021 г. Продажи копченой продукции также растут на десятки процентов в год, в том числе речь идет о премиальных сортах рыбы.

Экспериментируя с новыми продуктами, переработчики и дистрибьюторы, конечно, принимают на себя определенные риски. При той рентабельности, которую демонстрирует сегодня рыбоперерабатывающая отрасль (а это, по данным Росстата, порядка 14% в прошлом году), предприятия могут продолжать работу, но искать и пробовать новые решения им уже проблематично, указал глава отраслевого объединения. Рыбный союз не первый год выступает за введение специальных мер государственной поддержки для рыбопереработчиков. Определенных шагов удалось добиться, однако направлений, чтобы содействовать развитию отрасли, у государства остается немало. Бизнес выходит на рынок с новыми предложениями, пробует новые форматы, но укрепление отрасли помогло бы активизировать эти процессы.

Напомним, что Fishnews запустил специальную рубрику, призванную рассказать, чем живет сегодня российский рыбоперерабатывающий бизнес: «Сильная переработка — гордость отрасли». Совместно с экспертами Рыбного союза мы в том числе ищем ответ на вопрос: каким образом можно увеличить потребление рыбы и морепродуктов в стране.

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