Федеральный ритейл изучает возможности организации рыбопереработки на Камчатке

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов встретился с руководителем X5 Group Екатериной Лобачевой: федеральный ритейлер участвует в программе по продвижению дальневосточной рыбы и прорабатывает возможность открытия в регионе рыбоперерабатывающего производства.

Камчатский край планирует расширять сотрудничество с X5 Group. Глава региона Владимир Солодов провел рабочую встречу с руководителем сети Екатериной Лобачевой.

Одно из направлений совместной работы — программа по поставкам камчатской рыбы. Проект, запущенный регионом в прошлом году, нацелен на расширение рынков сбыта для предприятий края и повышение доступности дальневосточной рыбопродукции для жителей страны. Сейчас в нем принимает участие пять крупных торговых сетей.

«X5 Group — один из самых активных участников проекта «Доступная рыба», и мы рассчитываем на расширение этого сотрудничества, включая и проработку вопросов производства конечной продукции, хранения и содействия нашим рыбоперерабатывающим, рыбодобывающим предприятиям в сбыте продукции у нас по стране. Сверимся по реализации плана на Восточном экономическом форуме в сентябре. Уверен, что совместно нам удастся ускорить расширение ассортимента и выбора для наших жителей», — заявил Владимир Солодов.

Екатерина Лобачева в свою очередь отметила высокий запрос компании на сотрудничество с Камчатским краем в части поставок рыбы и рыбной продукции в крупные торговые сети страны, рассказали Fishnews в пресс-службе краевого правительства. Для этого ведутся переговоры с одним из крупных рыбоперерабатывающих заводов региона по совместному строительству мощностей по переработке рыбы на территории края.

«Дальний Восток для нас — самый перспективный регион развития, и в ближайшие несколько лет все свои усилия мы направим на работу именно в нем. Мы считаем, что гораздо удобнее осуществлять рыбопереработку в регионе и затем отправлять продукцию в наши торговые сети», — цитирует пресс-служба Екатерину Лобачеву.

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