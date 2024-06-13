Россия ратифицировала договор о свободной торговле с Ираном

Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны.

Сам договор был подписан сторонами в декабре 2023 г. Затем соглашение о свободной торговле было представлено для проведения ратификационных процедур в Иране и странах ЕАЭС, сообщает корреспондент Fishnews.

В пресс-службе Кремля отметили, что соглашение направлено на либерализацию и упрощение торговли между сторонами с помощью снижения или устранения тарифных и нетарифных барьеров. А также на поддержку экономического и торгового взаимодействия, поощрение расширения и диверсификации торговли.

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