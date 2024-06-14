Под строительство судов отвели доли квот

Росрыболовство закрепило доли за компаниями, выразившими готовность построить суда в рамках второго этапа программы инвестиционных квот. Это не только промысловый, но и транспортно-рефрижераторный флот.

Федеральное агентство по рыболовству приказом от 7 июня 2024 г. № 316 закрепило доли квот вылова по итогам организованного в мае «аукциона на понижение». Процедура проводилась в рамках второго этапа программы инвестиционных квот, когда предприятия получают право на промысел при условии создания объектов инвестиций.

Как сообщает корреспондент Fishnews, доли квот вылова минтая и сельди получили РК имени В.И. Ленина — под обязательства постройки двух транспортных рефрижераторов, и рыбокомбинат «Островной» — также под строительству двух ТР.

За компаниями «Терагра Вест» и «Терагра Ост» доли квот на промысел минтая и сельди закрепляются при условии строительства двух крупных траулеров-процессоров (объект инвестиций типа «А»).

Рыбокомбинат «Островной» построит под квоты вылова трески и палтусов два среднетоннажных судна (объект инвестиций типа «Ф»).

Также приказом утвержден перечень нераспределенных долей квот вылова — минтая, сельди и разнорыбицы.

По условиям программы, осваивать полученные доли квот компании смогут только после введения объекта инвестиций в эксплуатацию.

До этого Росрыболовство закрепило доли квот за компаниями, выразившими готовность построить береговые предприятия рыбопереработки. Речь идет об 11 береговых заводах.

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