Уловы иваси держатся на высоком уровне

На промысле сардины-иваси рыбаки освоили около 87 тыс. тонн, за неделю добавив к вылову порядка 20 тыс. тонн. По данным Тихоокеанского филиала ВНИРО, уловы в экспедиции остаются высокими — до 670 тонн в сутки у некоторых судов.

Нарастающий вылов дальневосточной сардины на 16 июня превысил 86,8 тыс. тонн. В течение последней недели в пелагической путине участвовало 18 средне- и крупнотоннажных судов под российским флагом, но в среднем ежесуточно на лову работали 13 единиц флота. Информацию о ходе пелагической путины опубликовал в обзоре Тихоокеанский филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, сообщает корреспондент Fishnews.

Промысел велся в Южно-Курильской зоне южнее, юго-восточнее и восточнее острова Шикотан. Ученые характеризуют уловы сардины как высокие. Максимальный суточный вылов у отдельных судов в экспедиции достигал 670 тонн, средний вылов на судо-сутки составил 213 тонн.

Уловы скумбрии остаются низкими — всего 2130 тонн, однако превосходят уровень 2023 г. За неделю добыто 399 тонн. У некоторых судов суточный улов доходит до 55 тонн, а в среднем составляет 11,7 тонны.

По информации ТИНРО, в открытых водах на участке с центральными координатами 45°33’с.ш., 165°33’в.д. промысел сайры ведут в общей сложности 30–40 судов под флагами Тайваня и Южной Кореи. В добыче сардины, скумбрии и других пелагических объектов в районе с центральными координатами 43°44’с.ш., 158°42’в.д. участвуют 50–70 иностранных судов, преимущественно под флагом КНР.

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