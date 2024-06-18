Новости
Один из действенных способов наладить эмоциональный контакт потребителя с продуктом — рассказать и показать, как включить рыбу в свой рацион без лишних усилий

Как бренды могут помочь развитию рыбопереработки

Какую роль формирование брендов может сыграть в развитии российской рыбоперерабатывающей отрасли и повышении потребления рыбы и морепродуктов в стране, обсудили в рамках проекта «Сильная переработка — гордость отрасли» с экспертами компании «Дальпромрыба».

Общаясь с потребителем

На конференции Fishnews Online выступили Роман Рыбаков, генеральный директор компании «Дальпромрыба», и Инна Санникова, директор по маркетингу. Развиваясь в рыбоперерабатывающем бизнесе, важно создавать и продвигать собственные бренды. «Дальпромрыба» известна своими брендами «Магуро» и «Капитан Вкусов».

Бренд не просто закрывает базовую потребность в каком-то продукте, а создает ценностное предложение для своего потребителя. Эмоциональный контакт с продуктом в итоге приводит к росту не только самого бренда, но и всей категории. Поэтому крайне важно точно определить свою целевую аудиторию, изучать ее потребности, а также барьеры и драйверы в категории, подчеркнул руководитель компании.

Стратегии брендов базируются на эмоциональных и рациональных преимуществах продуктов. Ставя свой бренд на продукт, производители гарантируют стабильное и высокое качество. Через ключевые коммуникационные сообщения в релевантных каналах продвижения бренды ведут диалог о том, что в итоге получит потребитель, делая выбор в пользу конкретного продукта, отметила Инна Санникова. В качестве примера она привела коммуникацию, которую на протяжении уже многих лет выстраивают со своей аудиторией производители чипсов и сладкой газировки, которым удалось сформировать у людей представление, что потребление этих продуктов — это позитив, радость и время, проведенное с друзьями. Такие эмоциональные связи с потребителем помогают развитию категории.

Работа производителей брендов с драйверами и барьерами в категории рыбных консервов поможет потребителю сделать осознанный выбор в пользу категории. Например, решить проблему с отсутствием идей, как готовить продукт, рассказать потребителям, как они могут задействовать продукт в своем рационе.

Важна также коммуникация о функциональных преимуществах рыбной продукции, таких как высокое содержание белка и микроэлементов, потребление которых помогает сохранять здоровье, полагает Роман Рыбаков.

По пути с государством

По мнению экспертов, развитие рыбных брендов как раз могло бы получить содействие на государственном уровне. «Сейчас глобальный тренд — это долголетие. Люди заботятся о своем здоровье и хотят как можно дольше оставаться молодыми. А для этого необходимо правильно питаться», — обратила внимание Инна Санникова.

Белковые продукты играют важную роль в полноценном рационе, и рыба здесь имеет отличные возможности, поскольку в 100 г тунца содержится 20 г белка — больше только в красном мясе и курице. В этом вопросе совпадают интересы государства и бизнеса: первому важно иметь здоровое население, второму — развивать и продвигать свою продукцию.

Роман Рыбаков считает, что в проекты по продвижению здорового образа жизни можно было бы включать лекции о пользе и значимости ежедневного потребления рыбы. Он указал на необходимость большего внимания в государственных СМИ к информации о полезных свойствах рыбы и рыбопродукции, а также на важность работы с молодежью. По мнению эксперта, если молодое поколение оценит какой-либо продукт и увлечется им, оно, вероятно, будет придерживаться этого выбора на протяжении всей жизни.

Интересные возможности

Одним из препятствий для увеличения потребления рыбы являются стереотипы, связанные с этим продуктом, такие как предвзятость по отношению к его вкусовым характеристикам и качеству. По словам Инны Санниковой, бренды могут сыграть важную роль в борьбе с такими предубеждениями, обеспечивая потребителей гарантией качества.

Что же мешает росту числа брендов в рыбной категории в России? Здесь, полагают собеседники Fishnews, играет роль комплекс факторов. Собственники бизнеса и управленцы могут не понимать, зачем нужно разговаривать со своим потребителем, либо понимать, но не иметь специалистов для эффективной организации и ведения такого диалога, также сказывается и финансовый фактор, считает Роман Рыбаков. У компаний, активных на рынке товаров народного потребления, инвестиции в маркетинг могут составлять около 5% от чистой выручки. «И это значительные средства. Не все готовы их выделять, тем более если не до конца понимают, как это работает», — отметил генеральный директор «Дальпромрыбы».

Если в других категориях продуктов питания правила игры в свое время задали пришедшие в Россию большие, сильные международные бренды, то «в рыбе» этого в то время не произошло, обратила внимание Инна Санникова.

Между тем инструменты по развитию в этой сфере могут быть эффективными, а вложения — приносить результат. Это показали, например, результаты четвертого квартала 2023 года, когда бренды компании получили мощную поддержку в медиа и диджитал-пространствах.

«Мы видим и значительный рост продаж, и увеличение оффтейков (продажи в торговых точках. — Прим. ред.) и рост пенетрации в наши бренды», — перечислила Инна Санникова. Другие компании, по ее словам, следуют этому примеру и ведут переговоры с медийными персонами, чтобы те выступили амбассадорами их брендов.

Производители рыбопродукции уверены в эффективности работы с аудиторией через лидеров мнений: потребители охотно следуют рекомендациям авторитетных личностей. В целом сейчас существует множество интересных возможностей для продвижения рыбных брендов, включая новые подходы, подчеркнули собеседники Fishnews.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Маргарита КРЮЧКОВА, Fishnews

  • Один из действенных способов наладить эмоциональный контакт потребителя с продуктом — рассказать и показать, как включить рыбу в свой рацион без лишних усилий
  • Сейчас существует множество интересных возможностей для продвижения рыбных брендов, подчеркнули участники конференции Fishnews
    • Задать вопрос редакции
    Назад
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    В отрасли идет глобальная модернизация

    Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

    Председатель правления Россельхозбанка

    Борис ЛИСТОВ

    Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

    Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

    Губернатор Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

    Все материалы

    Интервью

    Генеральный директор торгового дома «Камчатский меридиан» Евгений КАРПОВ

    Генеральный директор торгового дома «Камчатский меридиан»

    Евгений Карпов

    Дефицита лосося внутренний рынок уж точно не испытывает

    Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН

    Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

    Кирилл КОЛОНЧИН

    То, что казалось фантастикой, стало реальностью

    Заместитель руководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ

    Заместитель руководителя Росрыболовства

    Василий СОКОЛОВ

    Система организации рыболовства прошла большой путь

    Заместитель руководителя Росрыболовства Андрей ЯКОВЛЕВ

    Заместитель руководителя Росрыболовства

    Андрей ЯКОВЛЕВ

    Работаем над открытием новых рынков и расширением доступа к промысловым запасам

    Все интервью

    Личное мнение

    Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

    Председатель Рыбного союза

    Александр ПАНИН

    В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

    Директор компании «Раптика» Роман ЛОСКУТОВ

    Директор компании «Раптика»

    Роман ЛОСКУТОВ

    Для переработчика важно выстроить продуктивный диалог с поставщиком

    Все материалы

    Крупным планом

    Система поиска склада на fishplace.ru существенно упрощает процесс подбора идеального места для рыбопродукции

    Fishplace развивает цифровой рыбный рынок

    Концепт пульта управления рыболовным судном, представленный АО «Концерн «НПО «Аврора» на отраслевых выставках. Фото предоставлено компанией

    Чек-ап для судовых систем

    Специалисты «НПК Морсвязьавтоматика» готовы взяться за отделку судна любого типа. Фото предоставлено пресс-службой компании

    «НПК Морсвязьавтоматика»: композитные решения для оснащения судов

    Fishnews организовал круглый стол «Страхование в рыбной промышленности: сложности и перспективы»

    Как страховая защита могла бы помочь рыбной отрасли

    События

    В Приморском крае торжественно подняли флаг на краболове «Капитан Хазан»

    Новое судно пополнит промысловый флот: «Антей» поднял флаг на краболове «Капитан Хазан»

    МРКТ «Петр I» компании «Тралфлот» в прошедшем году обеспечил лучший показатель по уловам среди судов такого типа в мире. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

    Российские рыбаки установили новый рекорд

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.