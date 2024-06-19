Илья Шестаков рассказал депутатам об актуальных вопросах отрасли

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков выступил в Государственной Думе на заседании внутрифракционной группы «Единая Россия».

Глава ведомства отметил, что в прошлом году рыбаки поставили рекорд, добыв почти 5,4 млн тонн, выросла также доля глубокой переработки уловов. Производство продукции товарной аквакультуры достигло 402 тыс. тонн — этот показатель вырос вдвое за последние 10 лет. При этом экспорт рыбы при всех введенных ограничениях увеличился на 9%, обратил внимание Илья Шестаков.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Госдумы, на заседании обсудили перенастройку логистических маршрутов по поставке рыбопродукции с запада на восток после введения санкций, контроль соблюдения рыбаками действующих ограничений на вылов, популяризацию потребления рыбных продуктов на внутреннем рынке, дальнейшее развитие программы «квоты под киль». А также денонсацию соглашений с недружественными странами в сфере промысла и совместную работу с МИД в этом направлении.

Глава ведомства и депутаты договорились решить в рабочем порядке вопросы доступности рыбной продукции в отдельных регионах и возможности предоставления разрешения на любительский вылов омуля в Иркутской области.

«Благодаря этой встрече нам удалось не только получить полную и исчерпывающую информацию о состоянии рыбной отрасли сегодня, но и обозначить проблемные точки в регионах, связанные с аквакультурой, выловом рыбы, доставкой рыбной продукции для их дальнейшей совместной проработки. Необходимо принять оптимальные решения и в случае необходимости внести изменения в законодательство», — прокомментировал замруководителя фракции Адальби Шхагошев.

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