Глава Росрыболовства доложил об итогах 2023 года президенту

На встрече с президентом Владимиром Путиным руководитель Росрыболовства Илья Шестаков доложил о показателях промысла, аквакультуры, планах по рыбохозяйственным исследованиям и реализации программы квот под инвестиции.

Штабы помогли скоординировать промысел

Глава Росрыболовства Илья Шестаков на встрече с президентом рассказал о результатах работы отрасли в 2023 г., сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта Кремля. В прошлом году российские рыбаки взяли рекордные 5,3 млн тонн, о чем руководитель федерального агентства докладывал и ранее.

Илья Шестаков остановился на успехах отдельных путин: вылов лососей стал вторым за всю историю наблюдений — 609 тыс. тонн. Популярной среди россиян сардины-иваси добыли свыше 540 тыс. тонн. «И здесь хотел бы отметить, что у нас еще один рекорд: наше судно — под нашим флагом, осуществляя этот промысел, выловило за год более 90 тысяч. Это мировой рекорд вообще среди всех судов», — отметил глава ведомства достижение траулера «Петр I» (иваси как раз составила основу его рекордного годового улова).

Ситуацию на путинах координировали специальные штабы. «В целом работа на промысле была обеспечена действиями штабов, которые были созданы на каждую путину. И плюс инфраструктура сработала бесперебойно, хватало и холодильных мощностей, и логистические отправки шли достаточно хорошо», — обратил внимание Илья Шестаков.

Аквакультуру хотят обеспечить собственным посадочным материалом

В аквакультуре за десять лет удалось нарастить показатели более чем вдвое. К 2030 г. предполагается достичь результата 600 тыс. тонн.

«В целом работа идет планомерно, хорошо. Сейчас в рамках инвестиционных кредитов по линии Минсельхоза оказывается поддержка предприятиям, которые занимаются аквакультурой», — сообщил глава Росрыболовства на встрече с президентом.

В 2025 г. планируется полностью закрыть потребности аквакультуры в кормах. В этом должны помочь введённые несколько лет назад субсидии на строительство и модернизацию мощностей по производству такой продукции.

С посадочным материалом ситуация несколько сложнее. Но и здесь с 2025 г. будут применяться механизмы стимулирования — заводы уже строятся, отметил Илья Шестаков.

«...Думаю, что 2028-2029 годы по тем направлениям, которые у нас не были развиты, тоже закроем у себя по посадочному материалу. Это прежде всего лососевые — форель и семга — то, что мы не производили», — сказал руководитель Росрыболовства.

Инвестиционные планы

Илья Шестаков остановился и на реализации программы квот под инвестиции. По итогам первого этапа предполагается строительство 105 судов. К концу 2023 г. сдано 22. Где-то есть большое отставание от планировавшихся сроков, но сейчас верфи уже перестроились, заявил глава Росрыболовства.

«Везде, где были проблемы, заключены новые контракты с поставщиками нового оборудования. Сейчас графики выровнялись, и надеюсь, что уже в рамках новых графиков эти все суда будут в срок построены. По плану это 2027 год — последнее судно уже должно быть передано заказчику», — привел данные руководитель ФАР.

По строительству рыбопререрабатывающих заводов, по словам Ильи Шестакова, в рамках программы проблем нет: 25 предприятий уже сдано. «Это очень большое подспорье для рыбопромышленного комплекса», — обратил внимание глава ведомства.

В рамках второго этапа программы квот под инвестиции планируется построить 46 промысловых судов, шесть логистических комплексов , четыре транспортных рефрижератора.

При этом глава Росрыболовства сообщил о рассматриваемом решении увеличить предельные сроки строительства краболовов.

Налоги, наука и пополнение рыбных запасов

Илья Шестаков указал на рост оборота предприятий (до рекордного 1 трлн рублей), налоговых поступлений от отрасли. Доходы бюджета выросли в том числе после повышения ставок сбора за пользование водными биоресурсами, причем важно, что по нормативу 80% такие поступления зачисляются в региональные бюджеты, указал руководитель агентства.

«Это, конечно же, большое подспорье для регионов — для того, чтобы развивать свою инфраструктуру и так далее», — сказал Илья Шестаков.

Говоря о работе отраслевой науки, он отметил, что сейчас в этой системе работает 3750 человек. «Достаточно большое количество и докторов наук, и кандидатов наук», — обратил внимание глава Росрыболовства.

Готовится Большая африканская экспедиция. «Сейчас с нашими коллегами как раз обсуждаем. Финансирование на это есть, штаб создан. Должны уже во второй половине года начать», — рассказал Илья Шестаков о предстоящих масштабных научных работах.

Важное направление — сохранение рыбных запасов, подчеркнул глава ФАР. Сейчас работает 106 государственных рыбоводных заводов. Объем выпуска в 2023 г. составил 3,7 млрд рыб, в том числе 2,4 миллиарда — за счет государственных средств и 1,3 миллиарда — за счет частных.

При этом глава Росрыболовства отметил восстановление запасов стерляди. «Мы аккуратно предлагаем в этом году уже в определенных районах Волги стерлядь открыть для любительского вылова, но, понятно, с определенными ограничениями по срокам вылова и по орудиям лова», — сообщил Илья Шестаков.

Владимир Путин спросил о ситуации с северными запасами. Совестно с РАН и и регионами разработана программа по сиговым на срок до 2040 г. «Да, есть определенные разногласия, которые сейчас в правительстве мы, надеюсь, снимем», — сообщил Илья Шестаков.

Предполагается, что финансирование программы пойдет с 2025 г. в рамках национального проекта «Чистая вода».

«Сейчас идут организационные мероприятия, изменение определенных методик будет происходить, мониторинг. А непосредственно финансирование по строительству новых заводов и по увеличению объемов выпуска мы предполагаем, что будет именно в этом нацпроекте», — проинформировал глава Росрыболовства.

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