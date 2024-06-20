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Научно-исследовательское судно «ТИНРО» провело мониторинг лососей и сардины-иваси в водах Южных Курил. Фото пресс-службы Тихоокеанского филиала ВНИРО

Иваси обещает новый рекорд

Научно-исследовательское судно «ТИНРО» завершило мониторинг в водах Южных Курил. В уловах преобладала горбуша восточносахалинских и южнокурильских стад, на юге района отмечены скопления сардины-иваси.

Работы ведут сотрудники Тихоокеанского и Камчатского филиалов Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Проведено 39 тралений на площади 460 тыс. кв. км в пределах исключительной экономической зоны РФ.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ТИНРО, на 18 июня учетная численность горбуши составила 151 млн штук при биомассе 121 тыс. тонн. Из других тихоокеанских лососей встречались небольшие скопления кеты (несколько десятков на улов) и единичные экземпляры нерки и кижуча.

«Исходя из анализа размерно-весовых показателей (средний вес — 0,8 кг, длина — 39 см.), южные стада горбуши продолжают нагуливаться и отправятся на нерест позднее», — отметили ученые.

В учетных уловах также отмечены скопления дальневосточной сардины (иваси) и единичные экземпляры скумбрии.

В связи с продолжающейся тенденцией прогревания поверхностных южнокурильских вод в 2022-2023 гг. и увеличением акватории, где есть условия, благоприятные для формирования промысловых скоплений иваси, ТИНРО прогнозировал высокие подходы этой рыбы в исключительную экономзону РФ в 2024 г.

По итогам прошлого года российские рыбаки добыли на Дальнем Востоке 544 тыс. тонн сардины, превысив максимальные показатели последних 20 лет. В 2024 г. есть все предпосылки к новому рекорду, обратили внимание в филиале.

По его данным, нарастающий вылов иваси на 17 июня составил 91 тыс. тонн. Это более чем вдвое выше уровня прошлого года.

Высокие показатели по сардине в текущем году обусловлены рядом факторов: ранним началом путины, появлением высокоурожайных поколений, увеличением скоплений промысловой рыбы, ростом количества добывающих судов, эффективностью лова. Средний вылов на судо-сутки составляет 215 тонн, а максимальный суточный вылов отдельными крупнотоннажными траулерами достигает практически 700 тонн иваси, подчеркнули ученые.

С 19 июня «ТИНРО» продолжило экспедицию уже в открытых водах Тихого океана за пределами исключительной экономзоны России.

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Fishnews

  • Научно-исследовательское судно «ТИНРО» провело мониторинг лососей и сардины-иваси в водах Южных Курил. Фото пресс-службы Тихоокеанского филиала ВНИРО
  • В научных уловах преобладала горбуша восточно-сахалинских и южнокурильских стад. Фото пресс-службы ТИНРО
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