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Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ выступил с отчетом перед региональным парламентом. Скриншот трансляции

Камчатка будет развивать судостроение и судоремонт

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал о растущем вкладе верфей в экономику региона. Планируется построить шесть МРС и нарастить совокупную мощность судоремонта до 60 средне- и малотоннажных судов.

Глава региона выступил перед депутатами Заксобрания Камчатки с отчетом о работе регионального правительства в 2023 г., сообщает корреспондент Fishnews.

«Особенно судоремонт хочу отметить. Крупные предприятия, которые у нас реализуются, уже на практике функционируют, судоремонтная верфь состоялась и дальше будет только развиваться. Уже запущены два дока в работу, а по плану ожидается запуск четырех доков и выход на ремонт не менее 60 средне- и малотоннажных судов», — рассказал Владимир Солодов.

По его словам, инвесторы проявляют большой интерес к созданию дополнительных мощностей. «Будем обязательно помогать им до конечной реализации дойти», — обещал губернатор.

Слушателям напомнили, что в августе 2023 г. впервые за 20 лет был спущен на воду малотоннажный рыболовный сейнер — «Апача». Всего в крае планируется построить шесть таких судов.

Также были отмечены показатели рыбохозяйственного комплекса Камчатки за прошлый год: рекордный вылов — 1,8 млн тонн, рост рыбоперерабатывающей промышленности на 40,1%, инвестиции в основной капитал на 17,7 млрд рублей, 17,5 млрд рублей налоговых платежей.

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