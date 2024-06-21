КРДВ: Проект по продвижению камчатской рыбы приносит мультипликативный эффект

Программа поставок рыбопродукции из Камчатского края в федеральные торговые сети, запущенная в прошлом году, показывает позитивные результаты, отмечают в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

Проект по продвижению камчатской рыбы в других регионах страны инициировало правительство края при поддержке федерального Минвостокразвития и КРДВ.

В результате удалось снизить итоговую стоимость продукции, заявили в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

За прошлый год в рамках проекта поставлено свыше 4 тыс. тонн рыбопродукции. Цена на прилавках участников проекта была ниже среднерыночной на 20,8%. А по сравнению с ценами 2022 г. разница достигала 44%, отметили в КРДВ.

В 2024 г. реализация инициативы продолжается. В июне условия пролонгации программы и выработки единого механизма поставки от вылова до торговых точек обсуждались на совещании у губернатора Владимира Солодова.

Глава региона отметил, что проводимая работа помогает потребителям в центральной части страны лучше узнавать камчатскую рыбу.

Готовность взять на себя обязательства по организации поставок рыбной продукции высокого качества с территории Дальнего Востока в центральную часть страны подтвердили компании «Усть-Камчатск рыба», «Океанрыбфлот», Тымлатский рыбокомбинат, Рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина, «Камчаттралфлот» и другие.

Продукция реализовывалась на полках крупнейших российских ритейлеров – в торговых сетях «Гиперглобус» и «Лента». В нынешнем году к числу участников программы добавится «Перекресток», рассказали Fishnews в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

В КРДВ отметили мультипликативный эффект практики, когда торговые сети, которые не участвовали в проекте, были вынуждены также снижать цены, чтобы попасть под ценовой индикатор участников проекта.

«Проект продолжит развиваться, получать поддержку государства, это позволит спроектировать единый кластер предприятий, обеспечивающих максимальное сокращение товаропроводящей цепи, создать бесшовную логистику и снизить коэффициенты товарной наценки как у производителей, так и у торговых сетей», — заявил директор департамента развития рыбохозяйственного комплекса КРДВ Дмитрий Клюнеев.

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