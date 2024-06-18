Камчатке нужно больше рыбных холодильников

Для более активного продвижения камчатской рыбы в центральной части России краю требуются дополнительные холодильные мощности, подчеркнул губернатор Владимир Солодов.

Глава региона провел рабочую встречу с делегацией представителей федеральных торговых сетей. Стороны обсудили вопросы поставок камчатской рыбы на внутренний рынок.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства края, сейчас уже пять крупных торговых сетей принимают участие в федеральном проекте «Доступная рыба» (в 2023 г. участвовало три ритейлера). Этот проект реализуется второй год, напомнил губернатор.

Он отметил, что упрощается взаимодействие крупных торговых сетей, через которые продается львиная доля рыбной продукции, и камчатских производителей. По словам Владимира Солодова, есть большая заинтересованность у потребителей в центральной части России, которые узнают и ценят качественную камчатскую рыбу.

Глава региона обратил внимание, что ключевая задача для дальнейшего сотрудничества заключается в развитии холодильных мощностей на Камчатке, поскольку дефицит холодильников препятствует ритмичной отправке рыбы и рыбной продукции.

«И если в ближайшее время нам удастся реализовать ряд инвестиционных проектов в части создания дополнительных холодильных мощностей на Камчатке и увязать их с загрузкой мощностей в центральной России, в местах, приближенных к центрам сбыта, то сети получат более качественную продукцию в течение всего года, а рыбаки — гарантированный сбыт, который очень важен в условиях волатильности рынков и сложностей с международными расчетами», — подчеркнул Владимир Солодов.

Он добавил, что сегодня доступны новые каналы доставки, в частности Северным морским путем.

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