Президент поставил задачу по поддержке внешней торговли

Глава государства Владимир Путин поручил правительству оказать российским организациям дополнительные меры поддержки с целью создания устойчивых логистических цепочек и инфраструктуры для внешнеэкономической деятельности на новых рынках стран Африки, Южной Америки, Юго-Восточной Азии.

В том числе кабмин должен предусмотреть выработку механизмов координации деятельности заинтересованных государственных органов и организаций, сообщает корреспондент Fishnews. Срок исполнения — 1 августа текущего года.

Задача вошла в перечень поручений, которые глава государства дал по итогам пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей и встречи с членами бюро правления РСПП в апреле.

В Росрыболовстве, комментируя поручение, отметили, что за два последних года РФ расширила географию рыбного экспорта до 80 стран. По итогам 2023 г. объем поставок рыбной продукции на внешние рынки вырос на 200 тыс. тонн к уровню прошлого года, до 2,5 млн тонн, привели статистику в ведомстве.

По его данным, основные импортеры российской рыбопродукции — Китай, Республика Корея, Нидерланды, Япония, Нигерия, Германия. Среди новых стран — Албания, Ангола, Бангладеш, Вануату, Гайана, Катар, Либерия, Марокко, Нигер, Палау, Панама, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сьерра-Леоне, Танзания, Черногория, Чили, ЮАР, обратили вниманиие в федеральном агентстве.

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