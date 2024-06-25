Перезакрепление участков для промысла остается острой темой

В отраслевом сообществе по-прежнему обеспокоены деталями предстоящего перезаключения договоров на рыболовные участки — волнует как вопрос с границами, так и механизмы расчета платы.

Тематика перезакрепления участков для промысла лососей вновь стала темой встречи Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока. Как отметили главы отраслевых ассоциаций, одним из самых острых вопросов для предприятий-добытчиков остается механизм расчета и взимания платы за перезаключение договора.

Пока что предлагавшиеся алгоритмы делают выплату неподъемной, обратили внимание в координационном совете. Расчеты Центра отраслевой экономики НИФИ Минфина по этой теме недавно рассматривались на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Прогнозы неутешительные: создаются риски банкротства для десятков предприятий, напомнили в КС.

Высокая нагрузка возникает в том числе и при необходимости внесения практически сразу после перезаключения договора 70% платы, считают в отраслевых объединениях.

Вопрос платы — не единственный в сфере переоформления участков, сообщает корреспондент Fishnews. Так, предприятия ждут принятия решения по возможным обязательствам в сфере социально-экономического развития региона — здесь должен выйти акт правительства.

Немало вопросов связано с описанием границ рыболовных участков, и бизнес волнует, как это может отразиться на дальнейшем пользовании РЛУ.

Пока беспокойство в связи с предстоящим перезакреплением только нарастает, отметили в совете.

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