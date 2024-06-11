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Подходы к расчету и взиманию платы за перезакрепление рыболовных участков на новый срок рассмотрели на заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в расширенном формате. Фото пресс-службы СФ

Перезакрепление участков просит рассрочки

Подходы к расчету и взиманию платы за перезакрепление рыболовных участков на новый срок рассмотрели на заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в расширенном формате.

Подготовку подзаконной базы для реализации принятого в июле 2023 г. закона о перезакреплении рыболовных участков (в том числе и для добычи тихоокеанских лососей) комитет уже рассматривал неделей ранее. Однако на теме платы решено было остановиться более подробно.

«С тем количеством предложений и обращений, которые мы получили от регионов, очевидно, что вопрос является судьбоносным и для представителей отрасли, и для целого ряда регионов», — обратил внимание председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

Задача парламентариев — внимательно следить за формированием подзаконной базы и ее соответствием интересам субъектов Федерации и рыбного хозяйства, добавил руководитель комитета.

В проекте постановления, который передан в правительство, предусмотрено использование для расчетов 20-летнего периода закрепления участка, ставки сбора и среднего вылова за четыре предыдущих года, рассказали в Минсельхозе.

В центре внимания на заседании комитета оказался вопрос, быть ли рассрочке по внесению платы и каким образом она должна рассчитываться, а также вопрос, как плата должна распределяться между уровнями бюджетной системы, сообщает корреспондент Fishnews.

Если обойтись без рассрочки — это будет очень обременительно для предприятий и отрасли. С такой позицией выступили представители и регионов, и бизнеса. Активно высказывался Камчатский край, на долю которого приходятся основные объемы вылова лосося в стране. Для таких территорий, как Камчатка, рыбное хозяйство — это «вся жизнь региона», подчеркнула заместителя председателя краевого правительства Юлия Морозова. Если принять решение по плате в ранее предложенной конфигурации, это приведет к губительным для отрасли Камчатки последствиям, сказала представитель краевых властей.

«Даже при 100% (платы — прим. ред.), если в действующей схеме оставаться, — мы посчитали — две трети предприятий закрываются сразу в течение трех лет», — заявила Юрия Морозова.

На заседании комитета регион предложил взимать плату по схеме: 25% единовременный платеж в федеральный бюджет и 75% — в региональный бюджет с рассрочкой на весь срок действия договора.

Различные варианты расчета и уплаты платежей за участки для добычи лососей проанализировал Центр отраслевой экономики НИФИ Минфина. По целом ряду вопросов у отраслевого сообщества и регуляторов уже сформирована общая позиция, рассказал президент ВАРПЭ Герман Зверев.

В то же время расчеты показывают, что единовременный платеж по той формуле, которая сейчас предлагается отраслевыми властями, приведет к совокупному убытку только для предприятий Камчатского края в размере 70,6 млрд рублей в 2025 г. Создаются риски банкротства для 59 предприятий в период с 2025 по 2027 гг. Руководитель Всероссийской ассоциации рыбопромышленников также выступил за то, чтобы использовать рассрочку платежа, причем рассмотреть временной горизонт, на который она будет даваться. В Минсельхозе против рассредоточения платы по времени не возражали, напомнил глава ВАРПЭ.

Если единовременный платеж составляет 25%, а остальные 75% выплачиваются с определенным временным лагом, размер убытка сокращается с 70,6 млрд рублей до 20,9 млрд рублей, привел данные Герман Зверев.

Выступил на заседании и представитель Минвостокразвития: Олег Вахтин рассказал, что министерство предлагало поделить плату между регионом и федеральным бюджетом: 25% разово в федеральный бюджет, 75% — в региональный с рассрочкой на 20 лет действия договора.

Первый зампред комитета Сергей Митин, резюмируя итоги обсуждения, отметил, что остались вопросы по периоду рассрочки и пропорции деления платы между федеральным и региональным бюджетами. С выпадением доходов при распределении 75% на уровень региона вряд ли согласятся, отметил сенатор, и предложил разбивку 70% в федеральный бюджет, 30% — в региональный. Этот формат, по его словам, уже обсуждался.

Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза Евгений Кац обратил внимание, что вопрос рассрочки и распределения между бюджетами — предмет законодательного регулирования, на уровне подзаконного акта его не решить. Об этом же говорилось и на прошлом заседании комитета. Парламентарии, по словам Сергея Митина, подготовили концепции соответствующих законопроектов. Но потребуется еще их оформление и обоснование.

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Fishnews

  • Подходы к расчету и взиманию платы за перезакрепление рыболовных участков на новый срок рассмотрели на заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в расширенном формате. Фото пресс-службы СФ
  • Председатель Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр ДВОЙНЫХ. Фото пресс-службы СФ
  • Заместитель председателя правительства Камчатского края Юлия Морозова. Фото пресс-службы Совфеда
  • Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ. Фото пресс-службы Совфеда
  • Первый зампред Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН. Фото пресс-службы СФ
  • Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза Евгений КАЦ. Фото пресс-службы Совфеда
  • Подходы к расчету и взиманию платы за перезакрепление рыболовных участков на новый срок рассмотрели на заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в расширенном формате. Фото пресс-службы СФ
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