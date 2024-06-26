Колыма ждет старта «красной» путины

Магаданская область готовится с 28 июня открыть лососевую путину. В этом году рыбакам региона рекомендовано к вылову почти 8,5 тыс. тонн тихоокеанских лососей, более половины этого объема приходится на горбушу.

Лососевая путина в Магаданской области в этом году официально стартует с 28 июня. Несмотря на «неурожайный» год, в соответствии с рекомендациями отраслевой науки пользователям разрешено добыть почти 8,5 тыс. тонн красной рыбы.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства, 79% рекомендованного объема тихоокеанских лососей выделено для промышленного рыболовства, 4,6% — для традиционного рыболовства КМНС, 2,3% — для рыбаков-любителей. Еще 13% пока остаются в резерве — эта часть лимитов будет распределяться между участниками промысла с учетом реального подхода рыбы на нерест в течение всего периода путины.

По прогнозам, основу уловов составит горбуша — к вылову рекомендовано 4,8 тыс. тонн. По другим видам лососей лимиты установлены на уровне 2,9 тыс. тонн для кеты, 533 тонн для гольца, 224 тонн для кижуча и 30 тонн для нерки.

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