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АДМ обратила внимание Дальневосточного таможенного управления на неоднозначность правоприменительной практики по расчету пошлин

АДМ подняла проблемные вопросы таможенных платежей

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак обратил внимание Дальневосточного таможенного управления на неоднозначность правоприменительной практики по расчету пошлин.

Глава АДМ выступил на заседании Консультативного совета по взаимодействию с участниками внешнеэкономической деятельности при ДВТУ. Одной из тем доклада Алексея Буглака стала неоднозначная практика взыскания таможенных платежей по ремонту судов за пределами ЕАЭС.

Есть случаи, когда услуги Российского морского регистра судоходства по освидетельствованию флота таможенные органы относят к ремонтным работам, а это фактически противоречит Таможенному кодексу союза, отмечают в ассоциации.

«Согласно документу, в стоимость операций по ремонту судна за пределами ЕАЭС включаются фактически понесенные расходы на услугу, а также стоимость иностранных товаров, использованных в процессе ремонта, если такое изначально не учтено в стоимости ремонта. Результат ремонтных работ — это восстановление технико-эксплуатационных характеристик судна или ресурсов его элементов, плавучести, ходкости, управляемости, остойчивости, прочности и других свойств, а также модернизация судна. Освидетельствование же судов является услугой по проверке выполнения правил постройки, переоборудования, модернизации, ремонта судов, изготовления и ремонта изделий и их монтажа», — обращают внимание в АДМ.

То, что в сферу деятельности РМРС не входит выполнение ремонтных работ, отражено и в уставе этой госорганизации, утвержденном Минтрансом России, а также в постановлении правительства России об утверждении техрегламента о безопасности объектов морского транспорта.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ассоциации, ранее правовую оценку природе оказываемых РМРС услуг дал Арбитражный суд Северо-Кавказского округа. Рассмотрев материалы дела, он пришел к выводу, что деятельность по классификации и освидетельствованию судов является самостоятельной сферой, которая не является ремонтом или иными видами переработки судов, не имеет и не может иметь своей целью восстановление исправного или работоспособного состояния судна, а осуществляется в целях подтверждения соответствия состояния судна требованиям безопасности и международных договоров.

Таким образом, услуги регистра не должны облагаться таможенной пошлиной, резюмируют в отраслевом объединении. По мнению ассоциации, ситуация требует издания дополнительных пояснений таможни по этой проблеме.

Также Алексей Буглак обратил внимание на подходы к корректировке стоимости водных биологических ресурсов для расчета экспортных пошлин. По информации АДМ, учащаются случаи корректировок таможенной стоимости вывозимой продукции на основе имеющейся у таможенных органов информационной базы.

«Такой подход не учитывает реальную рыночную ситуацию и фактические условия внешнеторговых сделок и приводит к необоснованному завышению таможенных платежей, — подчеркивают в ассоциации. — С учетом политической и экономической ситуации, внешнего давления со стороны недружественных стран в настоящее время не представляется возможным прогнозировать экспортные цены на рыбную продукцию в силу неопределенности на рынках сбыта и, как следствие, высокой волатильности цен».

В этой связи АДМ предложила рассчитывать экспортные пошлины, исходя из стоимости продукции, указанной в экспортных контрактах на дату совершения операций.

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