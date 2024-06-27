На Дальнем Востоке развивается лососевая путина

К 25 июня на Дальнем Востоке добыто 2235 тонн тихоокеанских лососей, 75% этого объема приходится на Камчатский край. Данные приводит Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии со ссылкой на информацию теруправлений Росрыболовства.

На Камчатке освоили 1668 тонн, на втором месте находится Хабаровский край (324 тонны, или 14,5% общего вылова), на третьем — Сахалинская область (194 тонны, или 8,9%), сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО. Ученые отмечают, что вылов в Приморье и на Чукотке пока незначителен — 45 тонн и 3 тонны соответственно.

По данным института, основу промысла тихоокеанских лососей на сегодняшний день формирует нерка, вылов которой составил 1491 тонну, на втором месте — горбуша (432 тонны), на третьем — чавыча (163 тонны), на четвертом — кета (131 тонна). Суммарный вылов симы и кижуча составил 16,8 тонны.

20 июня стартовало промышленное рыболовство в Тигильском районе на Западной Камчатке. 18-22 июня начался промысел кеты и горбуши на Северных Курилах и в Камчатско-Курильской подзоне в границах Сахалинской области. В Магаданской области к полноценной рыбалке приступят 28 июня.

В научном сопровождении дальневосточной путины задействовано более 35 сотрудников ВНИРО, в том числе из Центрального института. Сейчас работы направлены на учет производителей лососей и оценку покатной миграции молоди, общий объем собранного материала составляет более 2800 образцов.

Напомним, прогнозируемый объем вылова тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке обоснован отраслевой наукой на уровне 320 тыс. тонн.

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