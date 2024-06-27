Туристов просят уважать личное пространство китов и тюленей

Ученые Кроноцкого заповедника и туроператоры Камчатского края призывают не пугать морских млекопитающих. Бесцеремонное приближение людей к китам, тюленям и каланам грозит этим животным стрессом и даже гибелью, предостерегают специалисты.

С наступлением лета все больше экскурсионных маломерных судов отправляются в камчатские акватории, чтобы показать туристам здешних обитателей — китов, тюленей и каланов. Нередко в погоне за удачными кадрами капитаны по настоянию гостей или собственной инициативе нарушают личное пространство животных. Это может привести к панике ластоногих и китообразных, а порой и к гибели детенышей, сообщили Fishnews в пресс-службе Кроноцкого государственного заповедника.

Специалисты обращают внимание, что негативное влияние людей на морских млекопитающих доказано множеством научных исследований. Даже простое присутствие человека рядом с лежбищами тюленей или китами в океане может беспокоить животных, мешать им кормиться и отдыхать, вызывать стресс.

«Мы можем даже не понимать, что беспокоим животных. Поэтому важно наблюдать за их реакцией и не допускать появления признаков беспокойства. Во время наблюдения за животными нельзя подходить к ним близко. В случае с китообразными ни в коем случае нельзя заходить на судне в их группы, долго идти рядом, преследовать. Нельзя окружать животных: у них всегда должна быть возможность свободно уйти от наблюдателей. Особенно бережно нужно относиться к самкам с детенышами», — рассказала научный сотрудник заповедника Евгения Волкова.

Все чаще для съемки животных используются квадрокоптеры. Беспилотники пытаются подвести как можно ближе к лежбищам ластоногих — буквально так, чтобы можно было разглядеть их «выражение лица». «И такая съемка, и приближение маломерных экскурсионных судов на слишком короткую дистанцию приводят к массовому сходу животных в море. Это влечет целый ряд опасностей для их жизни и здоровья», — подчеркнули в пресс-службе.

Особенно опасен сгон с репродуктивных лежбищ для детенышей, еще не научившихся хорошо плавать, отмечают специалисты. Сейчас это актуально для сивучей, щенки которых появляются на свет летом. Малыши могут просто не выбраться из воды по крутым уступам кекуров и утонуть или быть раздавленными взрослыми сородичами. Таким образом страдает популяция «краснокнижных» тюленей, численность которой по разным причинам неуклонно снижается.

«Сейчас практически все туркомпании, которые организуют морские экскурсии на Камчатке, снабжены буклетами с определителями морских млекопитающих и правилами наблюдения за ними», — отметил заместитель директора по познавательному туризму заповедника Роман Корчигин. Эти материалы размещены на сайте учреждения.

Организаторы туров и ученые призывают при наблюдении за животными использовать современную аппаратуру (бинокли, подзорные трубы, фотоаппараты, видеокамеры, телефоны). Это даст возможность хорошо разглядеть и качественно запечатлеть морских обитателей без приближения к ним.

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