Илья Шестаков совершает визит на Камчатку

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков находится с рабочим визитом в Камчатском крае. Повестка очень насыщенная, отметили в ведомстве.

«Глава Росрыболовства встретится с губернатором Камчатского края, проведет совместное совещание по вопросам организации лососевой путины на площадке правительства региона. В рамках визита также запланировано посещение рыбопромышленных предприятий и выезды на посты рыбоохраны», — сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР.

Камчатка занимает первое место среди субъектов РФ по объемам добычи рыбы и морепродуктов. По итогам прошлого года вклад предприятий края в общероссийский вылов составил почти 35% (от почти 5,4 млн тонн). С 1 июня в регионе открылся промысел тихоокеанских лососей.

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