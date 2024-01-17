Об уловах и поставках: о чем говорилось на совещании у президента

На встрече президента с членами правительства глава Росрыболовства Илья Шестаков рассказал об успехах работы отрасли за 2023 г. и отдельно остановился на вопросах обеспечения российского рынка рыбопродукцией.

Российский рыбаки за прошлый год обеспечили лучший вылов за последние 30 лет: добыто более 5,3 млн тонн, сообщил Илья Шестаков. Уровень самообеспечения рыбной продукцией составляет более 150%. «Сегодня Россия полностью себя обеспечивает рыбопродукцией», - подчеркнул глава ведомства.

Руководитель Росрыболовства прокомментировал тему ввозных пошлин, поднятую на встрече президента с предпринимателями в Хабаровске 11 января. Импорт рыбопродукции по итогам 2023 г. составил 606 тыс. тонн. «Важно отметить, что по импорту как раз поставляется продукция, которую мы не добываем либо добываем не в достаточном объеме», - отметил роль поставок для расширения ассортимента руководитель ведомства.

В целом ситуация на рынке сбалансированная, уверены в федеральном агентстве.

«Увеличение импортных пошлин в настоящее время считаем нецелесообразным. Как, Владимир Владимирович, вы и говорили, это может привести к росту стоимости на прилавках», - заявил глава Росрыболовства.

При этом ведомство продолжает следить за ситуацией и готово при необходимости выходить с соответствующими положениями.

Динамика цен на рыбопродукцию разнонаправленная. «По некоторым видам мы даже наблюдаем снижение стоимости. Но в среднем за 2023 год наблюдался рост стоимости в пределах 9%. Изменение цены сильно зависит от региона, вида рыбы и, конечно же, сезона промысла», - отметил Илья Шестаков.

Для повышения потребления рыбопродукции на внутреннем рынке под руководством Минсельхоза готовится специальный план мероприятий . В ближайшее время предполагается представить дорожную карту на утверждение, доложил руководитель ФАР.

Отдельно на совещании остановились на теме субсидирования перевозок рыбопродукции, сообщает корреспондент Fishnews. Механизм стимулирования льготной доставки с Дальнего Востока в центральные регионы опробован на минтае. С Минфином, по словам Ильи Шестакова, прорабатывается возможность распространения такой поддержки на лососевые и сардину-иваси. «Пока, к сожалению, столкнулись с вопросом, связанным с ограниченностью финансирования», - обратил внимание глава Росрыболовства. Необходимо, отметил он, порядка 1 млрд рублей.

Президент поручил Министерству финансов проработать с Минсельхозом вопросы расширения господдержки перевозок рыбопродукции.

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