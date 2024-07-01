Торги по «Владивостоку-2000» перенесли

День проведения аукциона по реализации национализированного плавзавода «Владивосток-2000» сдвинули на 10 июля — на неделю позже, чем планировалось изначально. Также на неделю — до 7 июля — продлен срок подачи заявок.

Стартовая стоимость судна по-прежнему составляет 211,49 млн рублей, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на ГИС «Торги». Напомним, эта цена в десять раз ниже минимума, который за «Владивосток-2000» хотели выручить изначально.

Сейчас плавзавод находится у причальной стенки во Владивостоке. Расходы по хранению судна (стоянка у причала, оплата труда минимального экипажа, электроэнергия и т. д.) составляют 62,6 млн рублей в месяц.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews