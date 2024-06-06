Стартовую цену на «Владивосток-2000» снизили в десять раз

Объявлен новый аукцион по продаже крупнейшего в мире плавзавода «Владивосток-2000». Назначенная новая стартовая цена лота — более 211 млн рублей — в десять раз ниже той, по которой судно выставлялось в апреле на первые торги.

Назначенный в мае аукцион по продаже плавзавода «Владивосток-2000» отменен, объявлены новые торги, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на извещение. Нынешняя стартовая цена лота — 211,49 млн рублей. Заявки принимаются до 30 июня, аукцион предполагается провести 3 июля.

Напомним, что на первый аукцион, объявленный в апреле, «Владивосток-2000» выставлялся по начальной цене более 2,1 млрд рублей. Однако торги отменили из-за отсутствия заявок.

Решение об обращении судна в госсобственность было принято Фрунзенским райсудом Владивостока в 2023 г. по иску заместителя генпрокурора к бизнесмену Дмитрию Дремлюге и ряду других физических и юридических лиц.

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