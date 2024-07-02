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Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Георгий Мартынов: У отраслевых объединений — хорошие перспективы

Сегодня Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья — обязательный участник обсуждений вопросов отрасли на госуровне. Однако такой подход к отраслевым объединениям был не всегда, отмечает президент АРПП Георгий Мартынов.

Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья в этом году исполнилось 30 лет. АРПП прошла немалый путь вместе с отраслью. За это время менялись общеэкономические, социальные условия, система госуправления рыбным хозяйством.

Новая роль теперь и у отраслевых объединений. «В 90-е годы мы только озвучивали проблемы и обращались к власти, а она нас зачастую не слышала. Сейчас рыбацкие ассоциации, в том числе АРПП, встроены в государственную политику в области рыболовства», — рассказал президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

В пример он привел реализацию механизма «регуляторной гильотины», призванного отсекать избыточные и устаревшие требования к бизнесу. Соответствующая рабочая группа утверждена и в сфере рыболовства. В ее состав входят представители разных ассоциаций, в том числе АРПП. Функции рабочей группы — обсуждение проектов нормативных правовых актов, особенно федеральных законов, которые содержат требования для предприятий.

«Рабочая группа по «регуляторной гильотине» в сфере рыболовства помогает отраслевому сообществу не только высказывать свою точку зрения, но и отстаивать ее на государственном уровне. И зачастую к рыбацким ассоциациям прислушиваются», — обратил внимание Георгий Мартынов.

Не один год работа велась и на площадке межведомственной рабочей группы при Генеральной прокуратуре. «Сегодня эта структура пересматривается, но в свое время на ее заседаниях озвучивались серьезные проблемы — например, по квотам вылова, государственной экологической экспертизе. У нас по-прежнему сохраняются рабочие отношения с Генпрокуратурой. Взаимодействуем мы и с военной прокуратурой. Представителей ассоциации традиционно приглашают на тематические совещания этих органов», — отметил глава АРПП.

Конструктивные отношения выстроены у ассоциации с Дальневосточным таможенным управлением.

Представители Ассоциации рыбохозяйственных предприятий также входят в состав разных общественных советов — как при федеральных ведомствах, так и при их территориальных органах.

Участвует АРПП в работе органов, создаваемых при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Налажено взаимодействие с отраслевыми регуляторами. «Мы очень плотно работаем с Росрыболовством, с руководителем федерального агентства Ильей Васильевичем Шестаковым, его заместителями, с Министерством сельского хозяйства, профильным департаментом Минсельхоза», — подчеркнул Георгий Мартынов.

У общественных организаций в области рыбохозяйственного комплекса очень хорошие перспективы, считает глава ассоциации.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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НазадМетки: росрыболовство
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