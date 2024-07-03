Для законопроекта по снижению промыслового сбора определили возможный график

Законопроект о снижении ставок сбора на промысел зарывающихся моллюсков на Дальнем Востоке и шпрота на Западном бассейне депутаты предполагают рассмотреть в сентябре.

Решение о включении в примерную программу на сентябрь 2024 г. принял 2 июля Совет Госдумы. Напомним, что законопроект об изменении ставок сбора за пользование водными биоресурсами по ряду объектов промысла внесла на рассмотрение ГД группа депутатов и сенаторов.

Ставку сбора по корбикуле предложено уменьшить с 19,8 тыс. до 1 тыс. рублей, спизуле — с 32,4 тыс. до 3,5 тыс. рублей, шпроту — со 150 до 50 рублей. В отраслевом сообществе указывали, что изменения помогут сохранить легальный промысел зарывающихся моллюсков, сообщает корреспондент Fishnews.

Совет Госдумы также назначил ответственный за подготовку к рассмотрению поправок нижней палатой парламента комитет — комитет по бюджету и налогам. Отзывы, предложения и замечания к законопроекту будут собираться до 31 июля.

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