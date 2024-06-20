Георгий Мартынов: Снижение ставок сбора для зарывающихся моллюсков — важная мера

Принятие изменений Налогового кодекса, предложенных парламентариями, позволит сохранить легальный промысел спизулы и корбикулы, отметил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Сенаторы и депутаты внесли в Госдуму важный для добытчиков Приморского края законопроект, прокомментировал руководитель АРПП. Законодательная инициатива парламентариев предполагается снижение ставок сбора за добычу корбикулы — с 19800 рублей до 1000 рублей за тонну и спизулы — с 32400 рублей до 3500 рублей за тонну.

Когда два года назад ставки сбора за пользование водными биоресурсами были скорректированы, показатель для расчетов по спизуле увеличился в 1620 раз, а по корбикуле — в 990 раз. Такой рост сделал промысел этих объектов нерентабельным, отметил глава отраслевого объединения. АРПП с самого начала предлагала снизить ставки для зарывающихся моллюсков и выступала с экономическими обоснованиями такого шага, сообщает корреспондент Fishnews.

Внесение поправок в Налоговый кодекс поможет сохранить легальную добычу спизулы и корбикулы и за счет обеспечения доходов от этих промыслов поддержать добычу рыбных объектов — малорентабельных, но имеющих важное социальное значение, добавил Георгий Мартынов.

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