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Районы с максимальной встречаемостью пятнистого ската (а), распределение его поимок по числу лет (б) и числу тралений (в). Карты предоставлены пресс-службой ИПЭЭ

Богатые пятнистым скатом воды определил математический анализ

Ученые проанализировали многолетние данные о распространении и биологии пятнистого ската в северной части Тихого океана. Полученные результаты позволили выявить районы максимальных концентраций этой рыбы.

Пятнистый скат (Bathyraja maculata) широко распространен от северной Японии до восточной части залива Аляска, включая Охотское и Берингово моря, тихоокеанские воды Курильских и Алеутских островов и Восточной Камчатки. Однако особенности распределения и биологии этой рыбы пока исследованы недостаточно, отмечают в Институте проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН.

Сотрудники ИПЭЭ и организаций Росрыболовства проанализировали многолетние данные за последние более чем 40 лет (начиная с 1979 г.) по поимкам пятнистого ската, зарегистрированных преимущественно в ходе российских и американских научных съемок и охватывавших весь ареал вида. Целью исследования было получить наиболее полные данные об особенностях пространственного и вертикального распределения Bathyraja maculata, температурных преференциях, размерном составе, соотношении полов и динамике относительной численности в течение рассматриваемого периода.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе института, наиболее плотные концентрации пятнистого ската выявлены вдоль материкового склона Берингова моря, у Алеутских островов, в восточной части Охотского моря и в тихоокеанских водах юго-востока Камчатки и северных Курильских островов, где максимальная численность этой рыбы отмечена на глубинах 400-700 м с температурой у дна 3,1-4,5°C.

В холодные месяцы особи пятнистого ската мигрируют на большие глубины для зимовки, а в теплый период — нагуливаются на меньших глубинах. Длина скатов в уловах составляла от 18 до 127 см с преобладанием экземпляров в 50-100 см. Существенных различий в длине и массе тела самцов и самок не выявлено.

Максимальная упитанность особей отмечена в осенне-зимний период. В подавляющем большинстве районов исследований с начала 2000-х гг. наблюдалось значительное увеличение относительной численности пятнистого ската.

В институте обратили внимание, что полученные результаты могут иметь практическое значение для российских рыболовных компаний.

Напомним, ранее ИПЭЭ совместно с Институтом океанологии имени П.П. Ширшова РАН похожим образом проанализировали многолетние даны по поимкам пяти видов акул на Дальнем Востоке.

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НазадМетки: дальний востоккамчаткаросрыболовствояпония
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