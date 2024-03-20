Новости
Ученые двух институтов проанализировали данные о встречаемости акул в российских дальневосточных водах более чем за 40 лет

Наука определила самые акульи места на Дальнем Востоке

Ученые двух институтов проанализировали данные о встречаемости акул в российских дальневосточных водах более чем за 40 лет. Полученные данные имеют ценность как для рыболовства, так и для обеспечения безопасности людей, отметили специалисты.

Работу выполнили сотрудники Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН и Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН. Они проанализировали многолетние данные, начиная с 1977 г., по поимкам пяти самых обычных видов акул на Дальнем Востоке. В основу анализа были положены результаты научных судовых наблюдений, включавших около 69 тыс. траловых станций от поверхности моря до глубины около 2 км. Целью исследования было понять, как с течением времени изменялись границы распространения и численность акул в этом районе, рассказали Fishnews в пресс-службе ИПЭЭ.

Выяснилось, что самое широкое распространение и максимальные уловы сельдевой и голубой акул наблюдались в 1980-х гг. Катран был наиболее широко распространен в 2000-х гг., а его максимальные уловы отмечались в 1980-х и 2010-х гг. Наиболее широко полярная акула была распространена в 1980-х гг., а ее максимальные уловы пришлись на 2000-е гг. Акула-мако в наших водах отмечалась только в 1980-х и 2010-х гг.

Границы распространения у разных видов акул в течение периода исследований демонстрировали различную динамику. Значительные изменения в пространственном распределении и положении границ распространения обусловлены как субъективными причинами, так и климатическими изменениями, обратили внимание в институте.

«Полученные результаты предоставляют возможность определять и прогнозировать места скоплений акул в российских дальневосточных водах, что может иметь практическое значение», — подчеркнули в пресс-службе.

Тихоокеанский катран является объектом промысла в Японии, США и Канаде, но в российских водах не добывается, хотя мог бы промышляться, отметили специалисты.

Полярная акула в районах добычи минтая, попадая в тралы в больших количествах, сильно затрудняет промысел. Информация о районах ее значительных концентраций может быть полезна рыбакам с точки зрения избегания подобных мест, обратили внимание ученые.

Акула-мако может представлять непосредственную угрозу человеку (случаи ее нападения на людей хорошо известны, в т.ч. и на Дальнем Востоке). Поэтому знания о закономерностях ее распределения представляют особую ценность, подчеркнули в ИПЭЭ.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Ученые двух институтов проанализировали данные о встречаемости акул в российских дальневосточных водах более чем за 40 лет
  • Точки судовых научных наблюдений в 1977-2021 гг., использованных в анализе распространения акул в российских дальневосточных водах (цифрами обозначены географические привязки: моря, острова, заливы, мысы и т.п.). Изображение предоставлено пресс-службой ИПЭЭ РАН
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: дальний востокканадасшаяпония
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

    Председатель правления Россельхозбанка

    Борис ЛИСТОВ

    Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

    Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

    Губернатор Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ на профильной сессии ВЭФ. Фото Алексея Александронка, фотобанк «Росконгресса»

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Отрасль прошла через значительную трансформацию

    Все материалы

    Интервью

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

    Георгий МАРТЫНОВ

    Вопросов перед отраслью стоит много

    Начальник центра цифровизации рыбохозяйственных исследований Азово-Черноморского филиала ВНИРО Сергей КУЛЬБА. Фото пресс-службы АзНИИРХ

    Начальник центра цифровизации рыбохозяйственных исследований АзНИИРХ

    Сергей КУЛЬБА

    «Цифра» спешит на помощь рыбакам и ученым

    Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

    Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

    Роман ВИТЯЗЕВ

    Инструменты развития марикультуры нужно сделать эффективнее

    Председатель комитета рыбного хозяйства Хабаровского края Никита КОРОЛЬ. Фото пресс-службы комитета

    Председатель комитета рыбного хозяйства Хабаровского края

    Никита КОРОЛЬ

    Рыбаки добиваются впечатляющих успехов

    Все интервью

    Личное мнение

    Директор компании «Раптика» Роман ЛОСКУТОВ

    Директор компании «Раптика»

    Роман ЛОСКУТОВ

    Для переработчика важно выстроить продуктивный диалог с поставщиком

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

    Герман ЗВЕРЕВ

    «Ловись, рыбка, большая и маленькая»

    Все материалы

    Крупным планом

    Выборка рыбы. Фото из архива компании «Дальрыба»

    Полина Жемчужина: «рыбный» нарком СССР на 10 месяцев

    Экскурсия на судно в рамках проекта «Профессионалитет». Фото пресс-службы ГК «Антей»

    От кластера до уроков профориентации: «Антей» привлекает в отрасль молодежь

    2023 год оказался богат на перемены в отрасли. Фото пресс-службы «Океанрыбфлота»

    2023 год оказался богат на перемены в отрасли

    За три дня Международный рыбопромышленный форум и Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий посетили 17 872 специалиста из 85 регионов России и 75 стран мира

    Российскую рыбную отрасль тепло встречают во всем мире

    События

    МРКТ «Петр I» компании «Тралфлот» в прошедшем году обеспечил лучший показатель по уловам среди судов такого типа в мире. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

    Российские рыбаки установили новый рекорд

    Коммерческий директор Владморрыбпорта Владимир БУЗАНОВ

    Владморрыбпорт рассказал о своих новых возможностях

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.