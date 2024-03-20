Наука определила самые акульи места на Дальнем Востоке

Ученые двух институтов проанализировали данные о встречаемости акул в российских дальневосточных водах более чем за 40 лет. Полученные данные имеют ценность как для рыболовства, так и для обеспечения безопасности людей, отметили специалисты.

Работу выполнили сотрудники Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН и Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН. Они проанализировали многолетние данные, начиная с 1977 г., по поимкам пяти самых обычных видов акул на Дальнем Востоке. В основу анализа были положены результаты научных судовых наблюдений, включавших около 69 тыс. траловых станций от поверхности моря до глубины около 2 км. Целью исследования было понять, как с течением времени изменялись границы распространения и численность акул в этом районе, рассказали Fishnews в пресс-службе ИПЭЭ.

Выяснилось, что самое широкое распространение и максимальные уловы сельдевой и голубой акул наблюдались в 1980-х гг. Катран был наиболее широко распространен в 2000-х гг., а его максимальные уловы отмечались в 1980-х и 2010-х гг. Наиболее широко полярная акула была распространена в 1980-х гг., а ее максимальные уловы пришлись на 2000-е гг. Акула-мако в наших водах отмечалась только в 1980-х и 2010-х гг.

Границы распространения у разных видов акул в течение периода исследований демонстрировали различную динамику. Значительные изменения в пространственном распределении и положении границ распространения обусловлены как субъективными причинами, так и климатическими изменениями, обратили внимание в институте.

«Полученные результаты предоставляют возможность определять и прогнозировать места скоплений акул в российских дальневосточных водах, что может иметь практическое значение», — подчеркнули в пресс-службе.

Тихоокеанский катран является объектом промысла в Японии, США и Канаде, но в российских водах не добывается, хотя мог бы промышляться, отметили специалисты.

Полярная акула в районах добычи минтая, попадая в тралы в больших количествах, сильно затрудняет промысел. Информация о районах ее значительных концентраций может быть полезна рыбакам с точки зрения избегания подобных мест, обратили внимание ученые.

Акула-мако может представлять непосредственную угрозу человеку (случаи ее нападения на людей хорошо известны, в т.ч. и на Дальнем Востоке). Поэтому знания о закономерностях ее распределения представляют особую ценность, подчеркнули в ИПЭЭ.

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