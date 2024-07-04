Ведомствам определили сроки по новым федеральным проектам в АПК

Глава правительства Михаил Мишустин поручил разработать новые федеральные проекты по обеспечению АПК отечественными ветпрепаратами, критически важными ферментами и кормовыми добавками до 1 октября.

В 2024 г. в России появятся новые федеральные проекты, направленные на обеспечение технологической независимости в агропромышленном комплексе и продовольственной безопасности страны. Поручения по подготовке таких проектов дал премьер-министр Михаил Мишустин.

Так, обеспечение выпуска отечественных ветеринарных препаратов, средств защиты растений, критически важных ферментов, пищевых и кормовых добавок должны войти в федеральные проекты «Ветеринарные препараты» и «Биотехнологии в АПК».

Минсельхоз, Минфин и Минкэкономразвития должны подготовить их до 1 октября, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства.

Напомним, что технологическое обеспечение продовольственной безопасности должно стать новым нацпроектом. Так, в рамках федерального проекта по обеспечению АПК критически важными ферментами, пищевыми и кормовыми добавками предполагается наращивать независимость по кормам для аквакультуры, рассказала ранее глава Минсельхоза Оксана Лут.

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