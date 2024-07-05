Экспорту продукции АПК обещают подспорье в виде нового федерального проекта

Минсельхоз прорабатывает продление до 2030 г. федерального проекта по развитию экспорта продукции агропрома. Документ будет предусматривать все необходимые механизмы для достижения национальной цели по поставкам, заверила глава ведомства Оксана Лут.

По итогам 2023 г. экспорт российской продукции АПК достиг рекордного показателя в 43,5 млрд долларов — на 1,6 млрд долларов выше результата 2022 г., заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании правительства.

Сельхозпродукция из России поставляется в 160 стран. В числе товаров, по поставкам которых отечественные предприятия прочно занимают первое место в мире, глава Минсельхоза назвала мороженую рыбу.

Развивать поставки предполагается на основе федерального проекта, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму правительства. «В настоящее время прорабатываем продление до 2030 года федерального проекта «Экспорт продукции АПК», который будет предусматривать все необходимые инструменты для достижения национальной цели по увеличению поставок продовольствия на внешние рынки в полтора раза», — рассказала министр.

Напомним, что рост экспорта продукции агропромышленного комплекса по сравнению с показателем 2021 г. не менее чем в полтора раза предусмотрен майским указом президента о национальных целях. Владимир Путин поручил обновить национальный проект «Международная кооперация и экспорт» (в него и входит федеральный проект по поставкам продукции АПК).

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