За незаконную рыбалку на Енисее придется немало заплатить

На севере Красноярского края вынесли приговор по делу о нелегальном вылове более тысячи экземпляров сига. Помимо назначения условного срока фигуранта обязали возместить ущерб — почти 3 млн рублей.

Мужчину задержали в октябре 2023 г. при ведении незаконного промысла с помощью моторки и сетей. Полицейские обнаружили в лодке пять сетей, а также более 1 тыс. экземпляров сига, из которых браконьер выпотрошил икру, сообщили Fishnews в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По данным правоохранителей, ущерб водным биоресурсам превысил 2,9 млн рублей. Суд, рассмотрев материалы уголовного дела, приговорил мужчину к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком в год и шесть месяцев. Также удовлетворен иск Енисейского теруправления Росрыболовства о возмещении ущерба.

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