Для достройки рыбного терминала на Камчатке не нашли желающих

Конкурс на подрядчика для реконструкции терминала Нацрыбресурса по обслуживанию судов рыбопромыслового флота в Петропавловске-Камчатском признан несостоявшимся. В числе прочего предполагалось провести дноуглубление для увеличения пропускной способности.

В установленные сроки на конкурс не было подано ни одной заявки от претендентов, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на протокол подведения итогов. Напомним, максимальная цена контракта составляла 194 млн рублей.

Реконструкция морского терминала в Петропавловске-Камчатском ведется с 2017 г. в рамках госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса». В 2023 г. Счетная палата России провела аудит этого проекта. По итогам было отмечено, что срок ввода объекта в эксплуатацию неоднократно переносился (с 2018 г. на 2020, 2021 и 2024 гг.), а работы по дноуглублению на момент проверки выполнены не были. Таким образом, основная цель — увеличение пропускной способности рыбного терминала за счет приема судов с большей осадкой — не достигнута, обратили внимание в Счетной палате.

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