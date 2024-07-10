«Владивосток 2000» пустили с молотка

Крупнейший в мире плавзавод «Владивосток 2000» удалось продать на аукционе с четвертой попытки. Обращенную в собственность государства плавбазу приобрело коллекторское агентство.

Торги состоялись 10 июля, причем стартовая цена — более 211 млн рублей — была в десять раз ниже той, по которой судно выставлялось в апреле на первый аукцион.

Как сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на ГИС «Торги», лот купила за 274,5 млн рублей коллекторская организация «АктивБизнесКонсалт», входящая в группу «Сбера».

Напомним, «Владивосток 2000» был национализирован в 2023 г. по иску заместителя генпрокурора к бизнесмену Дмитрию Дремлюге и ряду других физических и юридических лиц.

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