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Директор компании «Дальпромрыба» Роман РЫБАКОВ

Роман Рыбаков: Рост потребления рыбных консервов — задача всех участников рынка

Категория рыбных консервов с прошлого года находится на подъеме. Однако конкуренция со стороны других источников белка велика, поэтому важно гарантировать потребителю качество продукта, считает директор компании «Дальпромрыба» Роман Рыбаков.

Перемены в отношении покупателей к рыбным товарам ощутили не только торговые сети, но и рыбопереработчики. «На протяжении нескольких лет категория рыбных консервов стагнировала, не росла, а в натуральном выражении даже немного снижалась. Но начиная с третьего квартала прошлого года мы снова видим рост потребления, причем не только в рублях, что частично можно было бы отнести на счет инфляции, но и в килограммах», — рассказал в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства» директор компании «Дальпромрыба» Роман Рыбаков.

По его словам, растут как сегменты, которые традиционно популярны среди россиян, — например шпроты, так и модные продукты вроде тунца. На ситуацию на рынке повлиял и биологический фактор: следствием прошлогодних суперуловов тихоокеанских лососей стал резкий рост по консервам из горбуши.

«В целом устойчивый рост рынка держится уже три квартала подряд. И я думаю, что второй квартал 2024 года, когда мы получим по нему данные, будет не хуже. Это хорошо: здоровье рынка важно для всех его участников», — отметил собеседник «Fishnews — Новости рыболовства».

По словам Романа Рыбакова, сильное негативное влияние на восприятие потребителями категории рыбных консервов в целом оказывают скандалы с подменой видового состава и другими нарушениями.

«Производители рыбной консервации конкурируют не только между собой, но и со всеми игроками внутри большого сектора белковых продуктов. Недобросовестный производитель — неважно, в рыбе, в птице или в мясе, — будет отталкивать потребителя от всей категории. Ведь покупатель может переключиться на ту категорию, где, как он считает, ему гарантировано качество продукции. Поэтому это серьезная проблема», — подчеркнул руководитель «Дальпромрыбы».

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