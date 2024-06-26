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Делегация РФ была представлена сотрудниками Центрального института Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии и его филиалов. Фото пресс-службы ТИНРО

Ученые стран НПАФК сверили данные по лососям

На 31-й ежегодной сессии Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана (NPAFC, НПАФК) российские специалисты представили предложения по оптимизации мер для сохранения промысловых запасов лососевых и их рационального использования.

Делегация РФ была представлена сотрудниками Центрального института Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии и его Тихоокеанского (ТИНРО), Камчатского (КамчатНИРО), Магаданского (МагаданНИРО), Хабаровского (ХабаровскНИРО), Сахалинского (СахНИРО) филиалов. Ученые обсудили результаты реализации плана научных исследований НПАФК, приняли участие в работе подкомитетов и рабочих групп, пленарного заседания комиссии.

Представители пяти стран — России, США, Японии, Канады и Республики Корея — оценили современное состояние запасов тихоокеанских лососей и обменялись данными по добыче.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО, в 2023 г. общий промышленный вылов на азиатском и американском побережьях составил 1,1 млн тонн. Основу этого объема сформировали горбуша (удельный вес 63%), кета (практически 19%), нерка (15%). Доля кижуча — около 2%, а совокупный вылов симы, чавычи и стальноголового лосося составил менее 1%.

Из стран НПАФК по итогам промысла в прошлом году на первом месте оказалась Россия (55% общего вылова или 602,6 тыс. тонн), на втором — США (39%). Доля Японии составила 5,6%, а Канады и Республики Корея — менее 1%. Вылов горбуши отечественными рыбаками (476 тыс. тонн) в 2023 г. стал вторым по величине за всю историю промысла.

На заседании подкомитета по научным исследованиям рассмотрели результаты выполнения плана на 2024-2025 гг. Усилия специалистов направлены на изучение механизмов, регулирующих распределение, численность и биологические показатели тихоокеанских лососей в условиях изменения климата.

Участники рабочей группы по маркировке лососей обсудили предложения по маркировке лососей при их воспроизводстве в 2024 г. Россия будет использовать методы сухой и термической маркировки для мечения отолитов рыбы, выращенной на заводах Камчатского и Хабаровского краев, Магаданской и Сахалинской областей.

Стороны провели обмен научными образцами и пробами, поделились опытом и планами проведения морских исследований. А также рассмотрели вопросы, связанные с разработкой, стандартизацией и использованием статистических и генетических баз данных, приняли участие в обсуждении новых проектов симпозиумов и рабочих семинаров НПАФК.

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Fishnews

  • Делегация РФ была представлена сотрудниками Центрального института Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии и его филиалов. Фото пресс-службы ТИНРО
  • В 31-й ежегодной сессии Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана (НПАФК) приняли участие специалисты России, США, Японии, Канады и Республики Корея. Фото пресс-службы ТИНРО
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